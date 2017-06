dpa

Union tritt zum Zweitliga-Auftakt bei Ingolstadt an

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin startet mit einem Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in die neue Spielzeit. Das geht aus dem am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Die genaue Spielansetzung steht noch nicht fest. Die Eröffnungspartie bestreiten der VfL Bochum und der FC St. Pauli am 28. Juli (20.30 Uhr). Im ersten Heimspiel empfangen die Köpenicker eine Woche später Aufsteiger Holstein Kiel im Stadion An der Alten Försterei.

