Weiter Behinderungen im Berliner Nahverkehr nach Starkregen

Nach heftigem Starkregen in Berlin müssen Fahrgäste auch am Freitagmorgen weiter mit Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Wegen eines Wassereinbruchs ist die U3 zwischen den Haltestellen Nollendorfplatz und Spichernstraße unterbrochen, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erklärte. Die U9 sei zwischen Zoologischer Garten und Walther-Schreiber-Platz unterbrochen. Im U-Bahnhof Biesdorf-Süd überflutete der Regen in der Nacht eine Unterführung. Der Bahnhof wurde gesperrt, die Züge der U5 halten dort nicht.

Bei der Berliner S-Bahn hingegen lief der Betrieb normal an, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärte. Auf der Strecke Richtung Berlin-Oranienburg fahren allerdings keine Regionalbahnen. Die S-Bahn verkehre dort normal.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 06:50 Uhr

