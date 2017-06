dpa

Doppelt so viel Regen in Berlin wie sonst im ganzen Juni

Der Wolkenbruch über Berlin hat der Hauptstadt binnen weniger als 24 Stunden stellenweise mehr als doppelt so viel Niederschlag beschert wie sonst im ganzen Monat Juni. Am meisten Regen fiel von Donnerstagvormittag bis zum frühen Freitagmorgen an der Messstation in Tegel, wo auch der größte Flughafen liegt: Dort gingen 143,5 Liter pro Quadratmeter nieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte - das langjährige Mittel für Juni liegt dort bei 70,9 Liter. Wegen des Unwetters war in Berlin am Donnerstag der Ausnahmezustand ausgerufen worden, der auch am Freitagmorgen weiter galt. Bis in die Nacht hinein musste die Feuerwehr rund 1400 Mal wetterbedingt ausrücken.

Auf der Stadtautobahn A100 wurde wegen einer Überschwemmung an der Abfahrt Kaiserdamm in Höhe des Funkturms die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Auf Twitter meldete die Feuerwehr, dass ein Auto im Wasser eingeschlossen worden sein soll.

Auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es zu mehreren Verspätungen. Sechs Flugzeuge, die in Tegel landen sollten, seien auf den Flughafen Schönefeld umgeleitet worden, sagte ein Sprecher. Bislang wurden aber keine ausgefallenen Flüge gemeldet.

Der U-Bahnhof Spichernstraße in Wilmersdorf wurde wegen eines Wassereinbruchs gesperrt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Die Züge der Linie 9 müssten derzeit ohne Halt durch den Bahnhof fahren, so ein BVG-Sprecher. Das Regenwasser war bis auf den Bahnsteig hinuntergelaufen.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Juni 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen