Hertha startet gegen Stuttgart: «Knackiges Programm»

Aufsteiger Stuttgart zu Hause, DFB-Pokalsieger Dortmund auswärts: Das Auftaktprogramm von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga hat es in sich. Zum Knaller-Duell kommt es am 7. Spieltag im Berliner Olympiastadion.

Berlin (dpa) - Hertha BSC muss in der Fußball-Bundesliga ein schweres Auftaktprogramm bewältigen. Der Europa-League-Teilnehmer empfängt am 1. Spieltag der 55. Bundesliga-Saison Aufsteiger VfB Stuttgart. Das geht aus dem am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Am 2. Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Pal Dardai beim DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. «Schön, dass wir zuhause vor unseren Fans starten. Knackiges Auftaktprogramm, aber die Bundesliga ist ja auch kein Wunschkonzert», twitterte Hertha-Manager Michael Preetz.

Die genaue Terminierung für die Duelle gegen den euphorisierten Ligarückkehrer aus Stuttgart und den Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund steht noch nicht fest. Das Eröffnungsspiel bestreiten Meister FC Bayern München und Bayer Leverkusen am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena.

Für die Berliner geht es nach der ersten Länderspielpause am 3. Spieltag zwischen dem 8. und 10. September zu Hause gegen Werder Bremen weiter. Zu einem echten Highlight kommt es am 7. Spieltag Ende September/Anfang Oktober. Dann gastiert der deutsche Rekordmeister FC Bayern im Berliner Olympiastadion. Zum letzten Spiel der Hinrunde treten die Blau-Weißen beim Königsklassen-Starter RB Leipzig an. Der letzte und 34. Spieltag der Saison findet am 12. Mai statt. Dann hat die Hertha Heimrecht gegen den Meisterschaftszweiten Leipzig.

Im vergangenen Jahr war die Hertha mit einem 2:1-Sieg gegen den damaligen Aufsteiger SC Freiburg in die Saison gestartet. Am Ende qualifizierten sich die Berliner als Sechster direkt für den Europapokal.

