Hertha BSC empfängt zum Bundesliga-Auftakt Stuttgart

Fußball-Bundesligist Hertha BSC empfängt am 1. Spieltag der 55. Saison den Aufsteiger VfB Stuttgart. Das geht aus dem am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) veröffentlichten Spielplan hervor. Die genaue Terminierung für das Duell gegen die Schwaben steht noch nicht fest. Das Eröffnungsspiel bestreiten Meister FC Bayern München und Bayer Leverkusen am 18. August (20.30 Uhr) in der Allianz Arena. Am 2. Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Pal Dardai beim DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund.

