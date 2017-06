Gasflasche mit Zünder in Berliner Fast-Food-Restaurant

In einem Fast-Food-Restaurant in der Berliner Wrangelstraße ist eine Gasflasche mit Zünder gefunden worden. Die Polizei stufe den Vorfall unter «Sprengstoffverdacht» ein, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Flasche wurde von Kriminaltechnikern gesichert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Wrangelstraße in Kreuzberg war etwa eine Stunde lang gesperrt. Ein Zusammenhang zum heftigen Protest gegen die Räumung des linken Kiezladens «Friedel 54» in Neukölln sei zunächst nicht zu erkennen, sagte der Sprecher.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Juni 2017 11:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen