Baaske gibt geringer Stundenzahl Schuld an Abi-Panne

Bildungsminister Günter Baaske (SPD) sieht die Ursache für die Panne beim Mathe-Abi in Brandenburg in der geringeren Zahl an Unterrichtsstunden in dem Fach. «Das war der entscheidende Punkt», sagte Baaske am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde zum Bildungssystem im Landtag. In Brandenburg müssen die Schüler bislang nur vier statt wie zum Beispiel in Berlin fünf Wochenstunden Mathematik im Leistungskurs belegen. Dafür gibt es in Brandenburg mehr Leistungskurse. Beim diesjährigen Abitur hatten zahlreiche Schüler im Fach Mathematik Aufgaben erhalten, die vorher gar nicht im Unterricht behandelt worden waren.

