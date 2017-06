Zwei Autos brennen in Berlin

Zwei Autos haben am frühen Donnerstagmorgen in Berlin gebrannt. In der Forsthausallee in Treptow ging gegen 1 Uhr ein Kleinwagen in Flammen auf. Anwohner hatten einen Radfahrer gesehen, der sich vom Auto entfernt hat. Nach Polizeiangaben kann eine politisch motivierte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Eine Stunde später brannte in Tempelhof an der Ringstraße ein Wohnmobil. Auch dort geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Das Fahrzeug war kurz vorher aus einem Innenhof an der Rathausstraße gestohlen worden. Der Verkehr auf der Ringstraße musste wegen des Feuers gesperrt werden.

