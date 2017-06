dpa

Maria Nooke neue Beauftragte für DDR-Unrecht

Maria Nooke wird neue Beauftragte in Brandenburg für das DDR-Unrecht. Der Landtag in Potsdam wählte die aus Forst in der Lausitz stammende 59-Jährige am Mittwochabend mit 60 Ja-Stimmmen. 20 Abgeordnete stimmten mit Nein, einer enthielt sich bei der geheimen Wahl. Nooke wird damit Nachfolgerin der langjährigen Brandenburger Stasi-Beauftragten Ulrike Poppe, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt abgibt. Zuletzt war Nooke Vize-Direktorin der Stiftung Berliner Mauer und Chefin der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Im Hauptausschuss hatte sie bei ihrer Vorstellung vergangene Woche einen intensiveren Dialog über die DDR zwischen den Generationen angemahnt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 21:40 Uhr

