Datenschutzbeauftragte Hartge im Amt bestätigt

Die Brandenburger Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge ist vom Landtag für eine dritte Amtszeit gewählt worden. Das Plenum stimmte am Mittwochabend in Potsdam mit großer Mehrheit für die 54-Jährige. 66 Abgeordnete stimmten bei der geheimen Wahl mit Ja, 12 mit Nein und 3 enthielten sich. Hartge ist gleichzeitig auch Beauftragte für das Recht auf Akteneinsicht, dass Bürgern Einblicke in die Unterlagen der Verwaltung garantiert. Hartge stammt aus Niedersachsen und ist Juristin. Vor ihrem Amtsantritt in Brandenburg war sie zehn Jahre Referentin beim Berliner Datenschutzbeauftragten. Die Amtszeit dauert jeweils sechs Jahre. Die Wiederwahl erfolgte, wie bei solchen Personalentscheidungen üblich, ohne vorherige Debatte im Plenum.

