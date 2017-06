dpa

Unbekannte beschädigen SPD-Büro in Berlin-Neukölln

In Berlin-Neukölln ist das Büro des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck beschädigt worden. Unbekannte brachten in der Nacht zum Mittwoch ein Plakat «mit politischem Inhalt» an dem Parteibüro in der Kranoldstraße an, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter des Büros hatte das Plakat am Morgen entdeckt und die Polizei alarmiert. Außerdem seien die Fugen eines Rollladens des Gebäudes mit Bauschaum verschmiert worden. Der Staatsschutz ermittelt.

