Vier Menschen nach Küchenbrand in Nauen im Krankenhaus

Nach einem Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in Nauen (Havelland) sind eine 30-jährige Mutter, ihre drei Jahren und acht Monate alten Kinder sowie der 48-jährige Nachbar mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag das Feuer bemerkt, den Feuerlöscher geholt und begonnen zu löschen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

