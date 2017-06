Drei brennende Autos in Berlin-Britz

Berlin (dpa/bb) - Drei Autos haben in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Britz gebrannt. Eines der Fahrzeuge war als gestohlen gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Anwohnerin entdeckte laut der Behörde das Feuer im Rohrdommelweg. Kurz zuvor hatte sie ein Auto mit quietschenden Reifen davon fahren hören. Kurz darauf gab es einen Knall. Die eintreffende Feuerwehr fand drei brennende Fahrzeuge vor. Eines brannte komplett aus. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem politischen Motiv aus. Das Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. In Berlin brennen immer wieder Fahrzeuge. 2015 waren es laut Berliner Polizei für das ganze Jahr 179 Fälle. 2017 wurden bereits über 106 Fälle gemeldet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

