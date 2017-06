dpa

Senator: Linksextremisten mobilisieren zurückhaltend

Die linksextremistische Szene in Berlin ruft nach Einschätzung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) nur zurückhaltend zu Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg auf. Das könnte eine Strategie sein, um «Freiräume» für gewalttätige Aktionen in Berlin während des Gipfels zu schaffen, sagte Geisel am Rande des Ausschusses für Verfassungsschutz am Mittwoch. «Wir beobachten das.» Das Szenario linker Gewalttäter könnte laut Geisel sein, dass Berlin «fast entblößt sein könnte», weil mehrere hundert Berliner Polizisten in Hamburg mit für die Sicherheit des Gipfeltreffens am 7. und 8. Juli sorgen sollen.

«Wir haben trotzdem genug Polizei, um für die Sicherheit in Berlin zu sorgen», so der Senator. Vor dem Hintergrund immer neu aufflammender Gewalt in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain waren die Sicherheitsbehörden bislang davon ausgegangen, dass sich die linksextremistische Szene für die Proteste in Hamburg warmläuft.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 15:00 Uhr

