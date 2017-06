Maskierter überfällt Angermünder Bäckerei

Ein unbekannter Mann hat in Angermünde (Uckermark) eine Bäckerei überfallen und mit gezückter Waffe Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürmte der etwa 20- bis 30-jährige Maskierte mit einer Art Pistole im Anschlag in das Ladengeschäft. Er verlangte die Herausgabe der Tageseinnahmen. Die verängstigte Angestellte übergab ihm das Geld. Daraufhin verschwand der Mann. Die Polizei sucht jetzt nach möglichen Zeugen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

