Räumung der «Friedel 54»: Polizeieinsatz am Morgen

Berlin (dpa/bb) - Nach jahrelangem Rechtsstreit um den linken Kiezladen «Friedel 54» in Berlin-Neukölln hat am Donnerstag der Polizeieinsatz zu der angekündigten Räumung begonnen. Die Polizei sperrte am frühen Morgen die Friedelstraße ab. Schon am Mittwochabend hatten sich hunderte, meist junge Demonstranten vor Ort versammelt. Am frühen Morgen forderte die Polizei mehr als hundert verbliebene Demonstranten auf, die Straße zu räumen. Viele hatten sich vor dem Haus Nummer 54 auf den Boden gesetzt. Die Situation war zunächst weitgehend entspannt.

Mit den Absperrungen will die Polizei weitere Protestierende auf Abstand halten. Im Laufe des Vormittags wird der Gerichtsvollzieher erwartet, der den Laden im Auftrag des Hauseigentümers räumen soll. Der Termin war seit längerem bekannt.

Die Einrichtung wird von linken Gruppen für Versammlungen, Diskussionen, Filmvorführungen und zum Feiern genutzt. Den Betreibern war der Gewerbemietvertrag gekündigt worden. In einem Vergleich mit der Eigentümergesellschaft hatte sich der Trägerverein des Kiezladens im Oktober 2016 vor Gericht verpflichtet, zum 1. April 2017 auszuziehen. Der Verein verließ das Haus allerdings nicht, so dass eine Räumung angekündigt wurde.

