Polizeieinsatz zur Räumung von «Friedel 54»

Die Stimmung vor dem linken Kiezladen «Friedel 54» wird aggressiver. Polizisten drängen Blockierer weg, die gegen eine Räumung protestieren.

Berlin (dpa/bb) - Unter teils heftigem Gerangel hat die Berliner Polizei ihren Einsatz zur Räumung des linken Kiezladens «Friedel 54» begonnen. Rund 150 Demonstranten, die die Straße vor dem Neuköllner Haus blockierten, wurden am Donnerstagmorgen weggedrängt und weggetragen. Dabei kam es auch zu Rangeleien und Handgreiflichkeiten zwischen Blockierern und Polizisten. Die Stimmung war angespannt, es gab Sprechchöre und laute Proteste. In das Haus in der Friedelstraße 54 drang die Polizei zunächst allerdings nicht ein, Türen und Rollläden blieben verschlossen.