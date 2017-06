dpa

ALBA-Trainer Reneses: «Titel nicht mein persönliches Ziel»

Der neue ALBA-Trainer Alejandro «Aito» Garcia Reneses hat mit einer ungewöhnlichen Aussage über seine Ambitionen beim Berliner Basketball-Bundesligisten überrascht. «Titel gehören nicht zu meinen persönlichen Zielen», sagte der 70-Jährige im Interview der «Berliner Morgenpost» (Mittwoch). «Meine Ziele sind, ALBAs Ressourcen besser zu nutzen und in der Folge bessere Resultate zu erzielen», fuhr der Spanier fort. Reneses ist in seiner Heimat mit neun Meisterschaften und vier Europapokal-Siegen eine Legende. Zudem gewann er 2008 in Peking die olympsche Silbermedaille mit dem spanischen Nationalteam.

Reneses tritt in der Hauptstadt die Nachfolge von Ahmet Caki an, von dem sich die Berliner in der Vorsaison kurz vor den Playoffs getrennt hatten. Interims-Trainer Thomas Päch, der das Amt übergangsweise übernommen hatte, wird einer von Reneses' Assistenten sein, wie der neue Cheftrainer mitteilte. Die Berliner hatten schon länger Interesse an einer Verpflichtung Reneses'. «Aber vergangene Saison habe ich es vorgezogen, eine Pause einzulegen», erzählte er: «Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich jetzt wieder mit großem Enthusiasmus daran gehe, ein Coach zu sein.»

Seinen Spitznamen «Aito» habe ihm sein älterer Bruder gebeben, berichtete Reneses: «Dieser Namen wurde erst ab und an von meinem Vater, später von meinen Freunden und dann auch im Basketball übernommen.»

