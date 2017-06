dpa

Hertha im Europapokal: Preetz verordnet Schlaf

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will auf die erhöhte Belastung durch die Teilnahme an Europa League mit flexiblen Trainingszeiten reagieren. «Nach Europapokal-Spielen kann es sinnvoll sein, sofort zurück nach Berlin zu fliegen und am nächsten Tag auch mal später zu trainieren, damit die Spieler ausschlafen können», sagte Manager Michael Preetz der «Sport-Bild». «Auf keine andere Weise regeneriert man so gut wie durch Schlaf. Das wird bei uns mit das wichtigste Thema in der neuen Saison», fuhr der 49-Jährige fort.

Der Hauptstadtclub möchte in der kommenden Saison auf bestimmten Europapokal-Auswärtsreisen einen eigenen Koch mitnehmen. «Die Ernährung ist wichtig. Solche Maßnahmen können wesentlich helfen», erklärte Preetz: «Es geht für uns darum, alle Abläufe optimal zu planen.»

Die Berliner hatten sich durch Platz sechs in der abgelaufenen Spielzeit zum ersten Mal nach acht Jahren wieder direkt für den Europapokal qualifiziert.

