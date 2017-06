dpa

Taxifahrer lehnt Fahrgast ab wegen sexueller Orientierung

Ein Taxifahrer hat einem Fahrgast in Berlin-Friedrichshain die Fahrt verweigert, offenbar aufgrund dessen sexueller Orientierung, und ihn anschließend an den Haaren gezogen und gewürgt. Der 48-jährige Taxifahrer hatte den 41-jährigen Fahrgast in der Nacht zu Mittwoch in der Revaler Straße abgelehnt, weil er ihn als Transvestiten gesehen hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 41-Jährige trat daraufhin wütend gegen das Taxi, woraufhin es zum Streit zwischen den beiden kam. Der Staatsschutz ermittelt.

