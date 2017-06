18-Jähriger überfällt 20-Jährigen am Kottbusser Tor

Ein 18-Jähriger hat einen 20-Jährigen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg bestohlen und gegen den Brustkorb geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 20-Jährige am Dienstagabend auf dem Zwischendeck der U-Bahnstation von dem Räuber angesprochen worden. Dieser legte den Arm um den Hals des Opfers, spielte an dessen Goldkette und riss sie schließlich ab. Die Beute übergab er einem Komplizen und flüchtete. Zeugen konnten den 18-Jährigen jedoch festhalten und der Polizei übergeben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 09:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen