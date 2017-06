Drei Autos auf Berliner Schulgelände angezündet

Drei Autos haben auf dem Gelände einer Schule in Berlin Britz gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr waren die Fahrzeuge in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand, Gebäude kamen nicht zu Schaden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen