Berliner CDU erarbeitet Mobilitätskonzept

Die Berliner CDU-Fraktion will die Verkehrspolitik zu einem ihrer Schwerpunkte in der zweiten Jahreshälfte machen. Unter anderem wollen die Abgeordneten ein eigenes Mobilitätskonzept erarbeiten, wie Fraktionschef Florian Graf ankündigte. Den Auftakt dazu solle die Jahresklausur ab Freitag (30. Juni) im Saarland bilden, wo auch Verkehrsexperten von außen zu Wort kämen. Die dort erarbeiteten Leitlinien wolle die CDU dann mit der Stadtgesellschaft diskutieren und am Jahresende ein umfassendes Mobilitätskonzept vorlegen, sagte Graf der Deutschen Presse-Agentur.

Rot-Rot-Grün warf er «ideologische Bevormundung» in der Verkehrspolitik und ein Durcheinander von Einzelmaßnahmen vor. «Man hat den Eindruck, dieses Linksbündnis setzt eigentlich nur auf Umerziehungsmaßnahmen wie Tempo 30, Rückbau von Hauptstraßen, eine Ausweitung von Parkraumbewirtschaftung, eine Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge etc..»

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 05:50 Uhr

Quelle: dpa

