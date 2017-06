Woidke: Kreisreform ist Grundlage für weitere Entwicklung

Nach sieben Jahren Diskussion ist das Gesetz zur Kreisreform nun im Landtag angekommen. Regierungschef Woidke betont die Bedeutung der Reform für das Land, die oppositionelle CDU warnt vor Nachteilen für die Bürger. Und Landtagspräsidentin Stark droht in der Debatte mit dem Ordnungsdienst.

Potsdam (dpa/bb) - Der Landtag von Brandenburg hat am Mittwoch zum ersten Mal über den Gesetzentwurf zur hochumstrittenen Kreisreform debattiert. Dabei betonte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), die Reform sei kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für eine weiter gute Entwicklung des Landes.

Aus der Opposition wurde das Vorhaben der rot-roten Landesregierung dagegen scharf angegriffen. Nach der ersten Lesung im Plenum soll das Gesetz nun in den Ausschüssen weiter diskutiert werden, bis zum Ende des Jahres könnte es verabschiedet werden.

«Wir sind Gott sei Dank ein erfolgreiches Land», sagte Woidke in der Debatte. Kaum jemand habe es vor zehn Jahren für möglich gehalten, dass die Arbeitslosigkeit unter sieben Prozent sinke oder auch die Ratingagentur Moodys Brandenburg wie Bayern auf die höchste Stufe der Kreditzuverlässigkeit setze. «Diesen erfolgreichen Weg müssen wir weitergehen», sagte Woidke. Dazu gehöre aber auch, dass sich die Verwaltungsstrukturen den Veränderungen bei der Bevölkerungszahl in den Regionen anpassten. Schon heute gebe es einen Fachkräftemangel, die Kreisreform solle eine moderne und bürgernahe Verwaltung auch in Zukunft sicherstellen.