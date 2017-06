dpa

Landtag debattiert über Gesetz zur Kreisreform

Der Landtag wird sich am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) in erster Lesung mit den Gesetzen zur Kreisreform beschäftigen. Die Reform gilt als eines der wichtigsten Projekte der Koalition von SPD und Linkspartei. Unter anderem sollen die bislang kreisfreien Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg mit umliegenden Landkreisen zusammengelegt werden. Dies stößt bei den betroffenen Städten, aber auch bei der Opposition auf massiven Widerstand. Derzeit wird ein Volksbegehren gegen das Projekt vorbereitet. Weiteres wichtiges Thema im Landtag ist der Regionalverkehr. Am Abend ist dann die Wahl von Maria Nooke zur neuen DDR-Unrechtsbeauftragte geplant. Zudem soll Dagmar Hartge als Datenschutzbeauftragte bestätigt werden.

