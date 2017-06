dpa

Gewitter über Brandenburg lässt Bäume umstürzen

Durch Unwetter im Süden Brandenburgs sind einige Bäume umgestürzt. Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr in Cottbus meldete am Mittwochabend zudem einige Wasserschäden. In Spremberg und Bohsdorf sei der Blitz in Häuser eingeschlagen. In Berlin blieb es für die Feuerwehr ruhig.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am frühen Mittwochabend vor schweren Gewittern gewarnt. Am Donnerstagnachmittag soll Dauerregen einsetzen, der teilweise bis Sonntag anhalten kann. Dabei könnten stellenweise erhebliche Regenmengen niedergehen.

Das Wochenende zeigt sich ebenfalls verregnet bei maximal 20 Grad Celsius. Eine wirkliche Besserung ist erst am Dienstag zu erwarten. «Sommerwetter ist das nicht», sagte eine Meteorologin des DWD.

Letzte Änderung: Mittwoch, 28. Juni 2017 20:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen