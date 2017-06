CDU fordert Schlichtung zur Beamtenbesoldung

Im Streit um eine höhere Besoldung von Brandenburgs Beamten hat die oppositionelle CDU einen Schlichter gefordert. Die Front zwischen der rot-roten Landesregierung und den Gewerkschaften sei so verhärtet, dass es offenbar nur noch so gehe, sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben am Dienstag. Die Regierung hatte in der vergangenen Woche einen Kompromissvorschlag für eine höhere Beamtenbesoldung präsentiert. Unter anderem der Gewerkschaft der Polizei reicht das Paket aber nicht aus. Das Gesetzesvorhaben steht in dieser Woche im Landtag zur Verabschiedung an.

