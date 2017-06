Getreideanbaufläche ist rückläufig: geringere Ernte erwartet

Die Anbaufläche von Getreide ist in Brandenburg zurückgegangen. Sie beträgt in diesem Jahr knapp 487 000 Hektar und liegt damit rund 2,3 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Landesbauernverband Brandenburg am Dienstag mitteilte. An diesem Tag begann offiziell die Ernte. Der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, sagte bezogen auf den konventionellen Landbau: «Durch die im Vergleich zum Vorjahr geringere Anbaufläche wird die erwartete Menge damit rund 10,5 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr und etwa 6,4 Prozent unter dem Durchschnittsniveau der vergangenen fünf Jahre liegen.»

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Juni 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen