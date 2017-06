Pandas beziehen neues Gehege im Zoo

Nach ihrer Ankunft in Berlin haben die beiden Pandabären Meng Meng und Jiao Qing ihr neues Innengehege im Zoo bezogen. Nachdem die ersten 48 Stunden der Eingewöhnung gut verlaufen sind, durften sie zu Wochenbeginn erstmals die ungewohnte Umgebung beschnuppern. Panda-Dame Meng Meng erkundete neugierig die Landschaft aus großen Steinen und hölzernen Klettergerüsten.

Jiao Quing hingegen habe entspannt mit einem Bambus-Snack in der Pfote auf dem «Thron» Platz genommen, sagte Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister am Dienstag. Am 5. Juli sollen dann auch die Außengehege mit Schaukel, Rutsche und Wasserlauf geöffnet werden. In das «Wohnzimmer», wie der Berliner Zoo das Innengehege nennt, sollen sich die beiden Bären bei heißem Wetter zurückziehen können.