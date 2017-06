Sozialticket in Berlin nun deutlich günstiger

Bus- und Bahnfahren in Berlin wird für Langzeitarbeitslose und Asylbewerber deutlich günstiger. Das Sozialticket kostet von Juli an 27,50 Euro statt wie bisher 36 Euro. Offiziell heißt es «Berlin-Ticket S». Neben der jeweiligen Monatskarte müssen Fahrgäste ihren Berlin-Pass mit Foto dabei haben, wie die Berliner Verkehrsbetriebe am Dienstag mitteilten. Der Senat hatte die Preissenkung beschlossen, weil das Arbeitslosengeld nur 34 Euro für sämtliche Mobilitätsausgaben beinhaltet. Mindestens bis 2019 soll der Preis für das Berlin-Ticket S nicht wieder steigen.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Juni 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

