Senftleben: Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare

Brandenburgs CDU-Vorsitzender Ingo Senftleben hat sich für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle ausgesprochen. «Auch schwule und lesbische Lebenspartnerschaften beruhen auf der Liebe zweier Menschen zueinander und der Übernahme von Verantwortung füreinander», sagte Senftleben am Dienstag in Potsdam. «Sie sind damit im besten Sinne konservativ. Ich finde, wir sollten die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen.» Senftleben ist auch Landtagsfraktionschef.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war am Montagabend vom klaren Nein der CDU zur gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Sie wünsche sich eine Diskussion, die «eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht», sagte die CDU-Chefin. Aus den Reihen von SPD und Grünen, aber auch aus der CDU, waren anschließend Forderungen laut geworden, eine Bundestagsabstimmung schon in der bis Freitag laufenden letzten Sitzungswoche vor der Bundestagswahl am 24. September zu ermöglichen.