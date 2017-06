dpa

Zahl der Erwerbstätigen in Berlin und Brandenburg gestiegen

Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Berlin und Brandenburg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum spürbar gestiegen. In der Hauptstadt gab es einen Beschäftigungszuwachs von 2,9 Prozent, in Brandenburg ein Plus von 1,5 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. In Berlin entfiel der Zuwachs von rund 55 000 Beschäftigten gleichmäßig auf alle Dienstleistungsbereiche wie Handel, Gastgewerbe, Finanzwesen und Öffentliche Dienstleister. In Brandenburg fand dagegen jeder zweite der rund 15 700 zusätzlich Beschäftigten eine Stelle bei Öffentlichen Dienstleistern.

Quelle: dpa

