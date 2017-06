dpa

Exzessives Feiern: Hamburg schickt Polizisten zurück

Wegen skandalösen Benehmens sind zahlreiche Berliner Polizisten, die zum G20-Gipfel in Hamburg waren, zurückgeschickt worden. «Unserem Polizeipräsidenten wurde mitgeteilt, dass unsere in Hamburg unterstützenden Hundertschaften vorzeitig aus dem Einsatz entlassen wurden», teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit. «Ursache dafür soll ein Fehlverhalten in ihrer dortigen Unterkunft gewesen sein.» Die Polizei habe Stellungnahmen angefordert und werde über Konsequenzen entscheiden. Die Zeitung «B.Z.» hatte zuerst darüber berichtet. Demnach hätten die jungen Polizisten in ihren Unterkünften exzessiv gefeiert und sich danebenbenommen.

