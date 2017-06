Bus muss stark bremsen: 82-Jähriger schwer verletzt

Ein 82-Jähriger ist in einem Bus in Berlin-Spandau schwer verletzt worden, als der Busfahrer einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verhinderte. Vier weitere Fahrgäste verletzten sich leicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Autofahrer hatte am Montagmittag auf der Nonnendammallee plötzlich mit seinem Fahrzeug die Spur gewechselt und war vor den Bus gefahren, woraufhin dessen Fahrer stark bremsen musste. Dabei stürzten die fünf Fahrgäste. Der 82-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Juni 2017 06:50 Uhr

Quelle: dpa

