Jugendliche überfallen Lottoladen mit Schusswaffe

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Treptow einen Lottoladen mit vorgehaltener Schusswaffe überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Jugendlichen am frühen Montagabend in das Geschäft nahe dem Plänterwald in der Köpenicker Landstraße gekommen und hatten die 45-jährige Mitarbeiterin bedroht. Sie forderten Bargeld, das die Frau herausgab. Dann flüchteten sie Richtung Plänterwald.

Letzte Änderung: Dienstag, 27. Juni 2017 06:50 Uhr

