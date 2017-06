Fußgänger läuft vor Motorrad

In Berlin-Steglitz ist ein 80-jähriger Fußgänger vor ein herannahendes Motorrad gelaufen und schwer verletzt worden. Laut Polizei trat der Mann am frühen Montagnachmittag plötzlich vom Grünstreifen der Attilastraße auf die Fahrbahn, als sich ein 31 Jahre alter Kradfahrer näherte. Trotz eines Ausweichversuchs des 31-Jährigen seien beide zusammengestoßen und zu Boden gestürzt. Der Ältere kam mit einer Kopfverletzung zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus, der Motorradfahrer wurde leicht an den Handgelenken verletzt.

Letzte Änderung: Montag, 26. Juni 2017 22:30 Uhr

Quelle: dpa

