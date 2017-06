dpa

Berliner Lehrer sollen sich in Yad Vashem fortbilden

Berliner Lehrer sollen sich künftig in der Gedenkstätte Yad Vashem über den Holocaust fortbilden. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und der stellvertretende Direktor der israelischen Gedenkstätte, Yossi Gevir, vereinbarten am Montag in Berlin eine Kooperation. Die Mehrheit der 16 deutschen Bundesländer arbeitet bereits mit Yad Vashem und der International School for Holocaust Studies zusammen. Berlin und Brandenburg waren bislang nicht darunter. Ziel ist, den Unterricht über die Geschichte des jüdischen Vorkriegslebens in Europa und über den Holocaust zu intensivieren. Yad Vashem erinnert an die Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten und arbeitet sie wissenschaftlich auf.

