Müller: Volksentscheid wird Tegel-Realitäten nicht ändern

Berlins rot-rot-grüne Landesregierung will sich auch nach einem erfolgreichen Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel auf den neuen Hauptstadtflughafen BER konzentrieren. Der Volksentscheid könne den Schließungsbeschluss der drei Gesellschafter Bund, Berlin und Brandenburg für Tegel nicht auflösen, betonte Regierungschef Michael Müller (SPD) am Montag vor Unternehmern. «Die Welt am 25. September wird die gleiche sein wie die am 24. September.» Am 24. September stimmen die Berliner parallel zur Bundestagswahl über die Offenhaltung des alten Innenstadt-Flughafens ab.

Tegel sei durch seine Lage in dicht besiedeltem Gebiet eine Belastung für Berlin, betonte Müller. Sollte der Flughafen offen bleiben, stünden jahrelange juristische Auseinandersetzungen an. «Wer sehenden Auges in diese Auseinandersetzungen geht, spielt mit der Zukunft der Stadt», sagte Müller. Zudem würde der Lärmschutz für die Anwohner mehrere Milliarden Euro kosten. «Tegel ist nicht die Zukunftslösung für die nächsten Jahrzehnte», betonte der Regierende Bürgermeister.

Letzte Änderung: Montag, 26. Juni 2017 09:40 Uhr

Quelle: dpa

