45-Jähriger verletzt lesbisches Paar: Staatsschutz ermittelt

Ein 45-jähriger Mann soll in Berlin-Mitte ein lesbisches Pärchen angegriffen und verletzt haben. Der mutmaßliche Täter habe die zwei Frauen am Sonntagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße auf Englisch angesprochen, teilte die Polizei mit. Als die 28-Jährige und ihre zwei Jahre ältere Partnerin kein Interesse an einem Gespräch zeigten, soll er der 30-Jährigen ins Gesicht geschlagen und getreten haben. Der jüngeren Frau habe er mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen, als diese eingriff.

Passanten eilten dem Paar zur Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frauen mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei ging von einem homophoben Hintergrund aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Letzte Änderung: Montag, 26. Juni 2017 22:30 Uhr

Quelle: dpa

