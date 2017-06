Radfahrer bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Im Berliner Ortsteil Rahnsdorf sind am Sonntag ein Radfahrer und ein BVG-Bus kollidiert, wobei der 43-jährige Radler laut Polizei schwere Verletzungen davontrug. Der 62 Jahre alte Busfahrer bog den Angaben zufolge am Vormittag an der Einmündung der Fürstenwalder Allee in die Schönblicker Straße nach links ab, als es zum Zusammenstoß kam.

Nach der Versorgung durch einen Notarzt habe ein Rettungswagen den verletzten Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Erst vor gut einer Woche war im Bezirk Treptow-Köpenick ein Radfahrer nach der Kollision mit einem BVG-Bus schwer verletzt worden.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Juni 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

