dpa

Berliner Poesiefestival zieht 12 000 Lyrik-Fans an

Neun Tage Lyrik am Stück haben insgesamt 12 000 Besucher ins Berliner Haus für Poesie gelockt. Das 18. Poesiefestival fand am Samstag seinen Ausklang mit einem großen Lyrikmarkt. 170 Dichter und Künstler aus 42 Ländern haben in Lesungen, Konzerten und Ausstellungen die Poesie erlebbar gemacht. Für eine große Überraschung sorgte Schriftsteller Jan Wagner, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Er hatte am vergangenen Dienstag den Georg-Büchner-Preis gewonnen, den renommiertesten deutschen Literaturpreis - und war zu diesem Zeitpunkt bei einer Kinderlesung auf dem Poesiefestival. Rund 150 Kinder gratulierten ihm, ließen sich Autogramme schreiben und posierten für Selfies.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Juni 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen