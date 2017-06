21-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit mit einem Bekannten ist ein 21-Jähriger in Berlin-Steglitz lebensgefährlich verletzt worden. Der Kontrahent flüchtete danach in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden waren am Samstagabend auf dem Gehweg der Breiten Straße aneinandergeraten. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Nach dem Flüchtigen wird noch gesucht.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Juni 2017 16:10 Uhr

Quelle: dpa

