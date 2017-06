Geldautomat in Berlin-Heiligensee gesprengt

Ein Geldautomat in Berlin-Heiligensee ist am Sonntagmorgen von Unbekannten gesprengt worden. Ein Sicherheitsdienst hat den zerstörten Automaten an einem Supermarkt in der Ruppiner Chaussee bemerkt. Die Sprengung passierte kurz nach 3 Uhr. Die Täter gingen leer aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie hätten es trotz Explosion nicht geschafft, den Automaten zu knacken. Der Supermarkt wurde bei der Sprengung nicht beschädigt.

Letzte Änderung: Sonntag, 25. Juni 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen