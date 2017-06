dpa

«OST»-Zeichen auf Volksbühne-Dach wird abgebaut

Eine Woche vor dem Ende der Ära Castorf an der Volksbühne wird dort ein weit sichtbares Wahrzeichen abgebaut. Der Schriftzug «OST» auf dem Dach des Hauses sollte am Samstagabend während der letzen Vorstellung von «Die Brüder Karamasow» entfernt werden, wie das Theater per Twitter mitteilte.

Vor einiger Zeit war bereits mitgeteilt worden, dass auch die bekannte Rad-Skulptur auf dem Platz vor dem Theater abgebaut wird. Die Idee für das Speichenrad mit den Beinen stammte damals von Bühnenbildner Bert Neumann, der das Rad zum Logo für die Volksbühne machte. Es ist auch auf Programmheften und den beliebten Streichholzschachteln zu sehen.

Die Spielzeit und die 25 Jahre dauernde Intendanz von Frank Castorf gehen am kommenden Samstag mit einem Straßenfest zu Ende. Neuer Leiter des Theaters wird der Belgier Chris Dercon. Er war zuletzt Direktor des Londoner Museums Tate Modern.

Samstag, 24. Juni 2017 16:10 Uhr

