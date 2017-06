Vogel und Levy gewinnen Großen Preis von Deutschland

Kristina Vogel aus Erfurt und Maximilian Levy aus Cottbus haben den 27. Großen Preis von Deutschland im Sprint auf der Radrennbahn in Cottbus gewonnen. Vogel setzte sich am Freitagabend im Finale mit 2:0 Läufen gegen die russische Teamsprint-Weltmeisterin Anastasia Woinowa durch. «Ich habe zwar schon viel gewonnen, aber noch nicht genug», sagte die zweifache Olympiasiegerin und neunfache Weltmeisterin nach ihrem fünften Erfolg in Cottbus. Platz drei belegte Pauline Grabosch aus Erfurt nach einem 2:0 gegen Miriam Welte aus Kaiserslautern. Bei den Männern bestätigte Lokalmatador Maximilian Levy seine gute Form und gewann zum zweiten Mal. Der neue deutsche Meister schlug im Finale den WM-Fünften Max Niederlag aus Chemnitz mit 2:0. «Ich wollte eine Leistung zeigen, um mich für die EM im Oktober in Berlin anzubieten. Das ist mir gelungen», sagte der vierfache Weltmeister, der in diesem Jahr bereits zweimal am Schlüsselbein operiert werden musste. Platz drei belegte der junge Brite Joe Truman.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

