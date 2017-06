dpa

Zeuge fotografiert Tat: Festnahme nach Messerattacke

Nach einer Messerattacke vor einem Restaurant in Berlin-Mitte konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen, weil ein Zeuge ihn fotografiert hatte. Der 25-Jährige soll bei einem Streit an der Anna-Louisa-Karsch-Straße mehrfach auf einen 45-Jährigen eingestochen haben. Als er sich vom Tatort entfernte, wurde er laut Polizei von einem Zeugen fotografiert und verfolgt. Mit dem Foto und der Beobachtung des Mannes konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter identifizieren. Er wurde mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen. Das 45-jährige Opfer kam mit stark blutenden Verletzungen am Arm ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

