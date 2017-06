Afghanische Flüchtlinge in Guben angegriffen

Vier afghanische Flüchtlinge sind in Guben (Spree-Neiße) angepöbelt und dann angegriffen worden. Ein 34-jähriger Mann und sein 13 Jahre alter Sohn wurden verletzt, wie die Polizeidirektion Süd am Samstag mitteilte. Die Asylbewerber waren am Freitagabend von einem Fußballspiel gekommen und dann auf die Gruppe von etwa zehn deutschen Jugendlichen getroffen. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei geht von einem fremdenfeindlichen Hintergrund aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Der afghanische Junge konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung verlassen. Die Gesichtsverletzung des Vaters muss stationär behandelt werden.

Quelle: dpa

