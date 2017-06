dpa

Vier Promille: Mann schläft an Autobahnauffahrt ein

Mit vier Promille hat sich ein 36-Jähriger in Berlin ans Steuer gesetzt - und ist auf einer Zufahrt zur Stadtautobahn eingeschlafen. Eine Polizeistreife weckte ihn an der Auffahrt Kaiserdamm (Charlottenburg-Wilmersdorf), wo der Wagen liegengeblieben war. Die Beamten stellten dann fest, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelte: Einen Tag vorher hatte der Autofahrer bereits seinen Führerschein abgeben müssen, weil er mit einem Wert von 3,1 Promille in einen Unfall involviert war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann, in dessen Auto es den Angaben zufolge intensiv nach Alkohol roch, wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen