dpa

Von Bad Schandau nach Geesthacht: Elbschwimmstaffel gestartet

Von Sachsen nach Schleswig-Holstein: Mit dem Start einer Schwimmstaffel hat am Samstag in Bad Schandau ein spektakuläres Projekt zur Erforschung der Elbe begonnen. Gegen 10.00 Uhr sprang Matthias Wagner aus Pirna als erster Sportler in den Fluss. «Das Wasser war angenehm», sagte er nach seinem zwei Kilometer langen Abschnitt.

Bis zum 12. Juli werden rund 250 Schwimmer in 19 Etappen die 575 Kilometer bis nach Geesthacht zurücklegen. Unter dem Motto «Das Meer beginnt hier!» soll damit auf die Bedeutung von sauberen Fließgewässern für die Meere und Ozeane aufmerksam gemacht werden.

Begleitet wurden die Schwimmer von zwei Flößen, zwei Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie dem Forschungsschiff «MS Elbegrund». Auf diesem ist ein Forscherteam von der TU Berlin und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die Wissenschaftler nehmen fortwährend Proben zur Untersuchung der Wasserqualität.

Die erste Etappe führt nach Dresden. Die gut 47 Kilometer lange Strecke bis zum Blauen Wunder absolvieren 20 Schwimmer. Neben Freizeitakteuren sind auch ehemalige Top-Sportler bei dem Ereignis dabei. Der Ex-Europameister im Wasserspringen, Jan Hempel, schwimmt ebenso mit wie der frühere Schwimm-Europameister Helge Meeuw. Der WM-Zweite im Freiwasserschwimmen, Rob Muffels, sowie Ruder-Olympiasieger Thomas Lange sind weitere prominente Teilnehmer.

Letzte Änderung: Samstag, 24. Juni 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen