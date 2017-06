dpa

Pandas für Berliner Zoo mit Frachtmaschine in China gestartet

Zwei Pandas, die im Berliner Zoo ihr neues Zuhause finden werden, sind am Samstag mit einer Frachtmaschine von der chinesischen Metropole Chengdu gestartet. «Meng Meng» (Träumchen) und «Jiao Qing» (Schätzchen) sind in speziellen Transportboxen für den rund 15-stündigen Flug mit einer Zwischenlandung untergebracht. Die beiden 550 Kilogramm schweren Kisten sind im April bereits bei dem Transport von zwei Pandas in die Niederlande im Einsatz gewesen. Das Pandapärchen wird von einem Tierarzt aus dem Berliner Zoo und zwei vertrauten chinesischen Tierpflegern begleitet. Die Frachtmaschine wird am frühen Nachmittag auf dem Flughafen Schönefeld erwartet.

